Калининградцев приглашают на экскурсию об истории научной библиотеки

Фото из архива Нового Калининграда
Фото из архива Нового Калининграда
Все новости по теме: Культура

Калининградская научная библиотека 15 декабря приглашает на экскурсию «Этажи истории» (6+). Гидом выступит сотрудник краеведческого отдела, историк Сюзанна Фостова.

«В рамках экскурсии посетители сначала узнают об истории городского ландшафта, сложившегося вокруг библиотеки, а потом погуляют по лестницам, этажам и отделам учреждения, познакомятся с его прошлым и архитектурными особенностями здания, построенного в стиле модернизм в 1930 г. Особое внимание будет уделено тому, как довоенный архив перевоплощался в советское учреждение культуры. Экскурсанты познакомятся с библиотечной повседневностью и ее эстетикой, а также заглянут в редкий фонд и посмотрят на старейшие книжные сокровища библиотеки», — сказано в анонсе.

Начало экскурсии в 13:00. Стоимость билета — 250 рублей, действует программа «Пушкинская карта».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter