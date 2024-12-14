Калининградцев приглашают на экскурсию об истории научной библиотеки

Калининградская научная библиотека 15 декабря приглашает на экскурсию «Этажи истории» (6+). Гидом выступит сотрудник краеведческого отдела, историк Сюзанна Фостова.



«В рамках экскурсии посетители сначала узнают об истории городского ландшафта, сложившегося вокруг библиотеки, а потом погуляют по лестницам, этажам и отделам учреждения, познакомятся с его прошлым и архитектурными особенностями здания, построенного в стиле модернизм в 1930 г. Особое внимание будет уделено тому, как довоенный архив перевоплощался в советское учреждение культуры. Экскурсанты познакомятся с библиотечной повседневностью и ее эстетикой, а также заглянут в редкий фонд и посмотрят на старейшие книжные сокровища библиотеки», — сказано в анонсе.



Начало экскурсии в 13:00. Стоимость билета — 250 рублей, действует программа «Пушкинская карта».