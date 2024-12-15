Фонд «Креспектива» назвал победителей премии «Анклав»

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Фонд «Креспектива» в Калининграде назвал победителей премии креативных индустрий «Анклав». Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области в воскресенье, 15 декабря.

В номинации «Главный экспонат» (изобразительное искусство, музеи, галереи) лучшей объявлена выставка «Сотворение», которая проходит в стенах исторического комплекса «Понарт». Фирменный стиль для гастрономического проекта «Вкусы Виштынецкой возвышенности» отмечен в номинации «Промокейс» (реклама и маркетинг), культурный квартал «Понарт» — лучший в архитектурной номинации «Третье место», а газета «Любовь» — в категории «Слово креатора» (телевидение, радио и онлайн-СМИ, издательское дело).

Художественный фильм «Семейное» жюри «Анклава» признало лучшим в номинации «Кадры решают» (кино, видео и фотография), световую инсталляцию «Разбитое Сердце» — первым среди соискателей в номинации цифровых решений «Виртуальная реальность», а фестиваль Kaliningrad Street Food — лучшей «Местной кухней».

В номинации «Место действия» (исполнительское и театральное искусство) победил уличный спектакль «НЕ КАНТовать». Стеклодувная мастерская Repin Glass отмечена в номинации «Модный цех» (дизайн, мода, декоративно-прикладное искусство). Международный фестиваль звукового искусства Sound Around Kaliningrad 2024 — в музыкальной номинации «Звук вокруг».

Призом зрительских симпатий отмечен литературный клуб «Поэты 39».

Отмечается, что в ближайшее время организаторы премии подробнее расскажут о победителях, а также откроют доступ к базе креативных проектов, поданных на участие в премии.

Фонд креативных индустрий «Креспектива» проводит премию креативных индустрий с 2023 года с целью выявления и поддержки активных игроков креативной экономики Калининградской области, презентации их проектов перед профессиональным и широким сообществом. Заявки соискателей оценивает жюри из 30 участников: представители творческих профессий, а также властей региона, Агентства социальных инициатив, бизнес-объединений.

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