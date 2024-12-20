В культурном квартале «Понарт» начинается рождественская ярмарка

С 21 декабря по 9 января в Культурном квартале «Понарт» пройдет восхитительная рождественская ярмарка (0+), которая станет настоящим праздником для всей семьи. Каждый день с 10:00 до 19:00 вас ждут неповторимые товары, мастер-классы и развлечения, наполняющие атмосферу новогодним волшебством.
На ярмарке вы найдете оригинальные изделия ручной работы: куклы, шкатулки, картины, вязаные вещи, сувениры, свечи, натуральное мыло, сладкие пряники и аромамасла. Это отличная возможность купить оригинальные подарки для близких и создать незабываемые воспоминания.
Программа мероприятий будет насыщенной и разнообразной. Вот некоторые из запланированных событий:
Стритфуд:
попробуйте вкусные блюда от одних из лучших местных поваров, которые порадуют вас разнообразием вкусов и ароматов.
Рождественская ярмарка:
насладитесь атмосферой праздника, прогуливаясь между яркими лавками с всевозможными хендмейд изделиями.
Новогодняя елка:
каждое утро станьте свидетелем волшебного зажигания огней на главной елке квартала.
Концертная программа для детей:
веселые представления и интерактивные шоу с музыкой и танцами.
Программа с Дедом Морозом и Снегурочкой:
ваши дети смогут встретиться с главными персонажами праздника, поучаствовать в конкурсах и сделать фото на память.
Фестиваль Garazhka:
площадка для молодых артистов и творческих людей, где будут звучать свежие мелодии и проводиться мастер-классы.
Выставка картин с ароматами:
окунитесь в атмосферу искусства с неповторимыми картинами, передающими ароматы зимы.
Музыкальные концерты:
выступления местных музыкальных групп и исполнителей, которые создадут праздничное настроение для всех.
Фестиваль «Море по колено»:
интересные водные конкурсы и спортивные игры для детей и взрослых, которые будут проходить на снежных и ледяных площадках.
Новогодняя программа от театра Невеличка:
театрализованные представления, которые порадуют всю семью и заставят улыбнуться даже самых строгих зрителей.
Не забудьте заглянуть на наш фудтрак,
где предложат вкусные блюда и ароматные горячие напитки, чтобы согреться в холодные зимние дни. Пусть каждый глоток горячего шоколада станет частью вашего праздничного опыта.
Присоединяйтесь к нам на рождественской ярмарке в Культурном квартале «Понарт» и создайте свои собственные рождественские сказки вместе с нами!