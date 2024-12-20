В культурном квартале «Понарт» начинается рождественская ярмарка

С 21 декабря по 9 января в Культурном квартале «Понарт» пройдет восхитительная рождественская ярмарка (0+), которая станет настоящим праздником для всей семьи. Каждый день с 10:00 до 19:00 вас ждут неповторимые товары, мастер-классы и развлечения, наполняющие атмосферу новогодним волшебством.

На ярмарке вы найдете оригинальные изделия ручной работы: куклы, шкатулки, картины, вязаные вещи, сувениры, свечи, натуральное мыло, сладкие пряники и аромамасла. Это отличная возможность купить оригинальные подарки для близких и создать незабываемые воспоминания.

Программа мероприятий будет насыщенной и разнообразной. Вот некоторые из запланированных событий:


Стритфуд:

попробуйте вкусные блюда от одних из лучших местных поваров, которые порадуют вас разнообразием вкусов и ароматов.

Рождественская ярмарка:

насладитесь атмосферой праздника, прогуливаясь между яркими лавками с всевозможными хендмейд изделиями.

Новогодняя елка:

каждое утро станьте свидетелем волшебного зажигания огней на главной елке квартала.

Концертная программа для детей:

веселые представления и интерактивные шоу с музыкой и танцами.

Программа с Дедом Морозом и Снегурочкой:

ваши дети смогут встретиться с главными персонажами праздника, поучаствовать в конкурсах и сделать фото на память.


Фестиваль Garazhka:

площадка для молодых артистов и творческих людей, где будут звучать свежие мелодии и проводиться мастер-классы.

Выставка картин с ароматами:

окунитесь в атмосферу искусства с неповторимыми картинами, передающими ароматы зимы.

Музыкальные концерты:

выступления местных музыкальных групп и исполнителей, которые создадут праздничное настроение для всех.

Фестиваль «Море по колено»:

интересные водные конкурсы и спортивные игры для детей и взрослых, которые будут проходить на снежных и ледяных площадках.

Новогодняя программа от театра Невеличка:

театрализованные представления, которые порадуют всю семью и заставят улыбнуться даже самых строгих зрителей.

Не забудьте заглянуть на наш фудтрак,

где предложат вкусные блюда и ароматные горячие напитки, чтобы согреться в холодные зимние дни. Пусть каждый глоток горячего шоколада станет частью вашего праздничного опыта.

Присоединяйтесь к нам на рождественской ярмарке в Культурном квартале «Понарт» и создайте свои собственные рождественские сказки вместе с нами!

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Понарт.com

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