Музей искусств анонсировал реконструкцию «умного чаепития» начала XIX века

Музей искусств 27 декабря в 17:00 приглашает на реконструкцию «умного чаепития» начала XIX века «Гофман к чаю» (12+) Об этом музей сообщает в своих социальных сетях.



«Вместе с историком Эдуардом Иванковым вспомним времена, когда жизнь была размеренной, дамы носили шёлковые перчатки, а кавалеры — фраки, а также выясним подробности о повседневной жизни Кёнигсберга в позапрошлом столетии и пристрастии его уроженца, великого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, к чаю и другим напиткам», — сказано в анонсе.



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