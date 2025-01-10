Алексей Петрухин и группа «Губерния» выступят с новой программой в феврале

Алексей Петрухин и группа «Губерния» представят зрителям свою новую концертную программу «Любовь ты светлая....» 8 февраля в Доме искусств.

photo_2024-12-28_11-46-04.jpgАлексей — певец и композитор, лауреат премии «Шансон года — 2020», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса». Он стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей настоящей, душевной русской песни. После выхода мегахита «Пластиночка» в дуэте с Ярославом Сумишевским творчество Алексея стало доступно для еще более широкой аудитории.
Настоящие душевные русские песни — так чаще всего характеризуют творчество Алексея зрители и поклонники. Яркая харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом!

Пройдя интересный творческий путь от солиста Хора имени Пятницкого до артиста ведущих московский мюзиклов, Алексею удалось воплотить все самые яркие идеи в своем авторском творчестве, раскрыв для зрителей не только исполнительский, но и композиторский талант.

В новой большой программе «А жизнь моя...» прозвучат как авторские песни, написанные в соавторстве с известными российскими поэтами-песенниками, так и уже полюбившиеся зрителям хиты.

Каждый концерт Алексея — это настоящий праздник русской музыки! Подарите вашим близким незабываемые впечатления и наслаждение! Билеты на концерт — отличная идея для подарка!

Открыта продажа билетов, занимайте лучшие места. Билеты в кассе Дома искусств и на сайте Кассир.руПирамида. 12+

ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236. ООО «Пирамида-Калининград», Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ОГРН 1033902832413

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