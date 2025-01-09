Власти назвали учреждения, участвующие в программе «Пушкинская карта» в 2025-м

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

«Пушкинская карта» продолжает работать для молодых людей от 14 до 22 лет по всей России. В Калининградской области в программе участвует более 40 учреждений культуры, сообщает региональный минкульттуризм в своём телеграм-канале.

Каждый год на баланс карты начисляется 5 тыс. руб., которые можно потратить на культурные мероприятия. Ведомство опубликовало список мест, куда можно сходить по карте в регионе.

Калининград:

  • Областной музей янтаря;

  • Музей «Фридландские ворота»;

  • Областной историко-художественный музей;

  • Областной музей изобразительных искусств;

  • Областной музыкальный театр;

  • Областная научная библиотека;

  • Областная юношеская библиотека имени В. Маяковского;

  • Областной центр культуры молодёжи;

  • Областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова;

  • Областная филармония имени Е. Ф. Светланова;

  • Областной театр кукол;

  • Областной драмтеатр;

  • Кафедральный собор;

  • Музей Мирового океана;

  • Дом искусств;

  • Дом культуры «Машиностроитель»;

  • Кинотеатры.

Балтийск:

  • Культурно-молодёжный центр.

Гурьевск:

  • Центр культуры и досуга.

Гвардейск:

  • Централизованная библиотечная система имени А. Т. Твардовского;

  • Центр культуры и досуга.

Неман:

  • Учреждение культуры «Неман».

Полесск:

  • Полесский культурно-досуговый центр.

Гусев:

  • Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова;

  • Городской дом культуры.

Пионерский:

  • Кинотеатр «Маяк»;

  • Городская библиотека;

  • Культурно-досуговый центр «Светоч».

Зеленоградск:

  • Зеленоградский городской краеведческий музей;

  • Зеленоградское объединение библиотек.

Черняховск:

  • Централизованная библиотечная система;

  • Центр культуры и досуга.

Кроме того, до 12 января проходит акция для владельцев «Пушкинской карты» «Веди родителей в музей». При покупке билета по карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Об этом сообщает ведомство и публикует список учреждений Калининградской области, которые участвуют в акции:

  • Калининградский историко-художественный музей;

  • Калининградский музей изобразительных искусств;

  • Калининградский музей янтаря;

  • Дом-музей Германа Брахерта;

  • Библиотека им. В. Маяковского в Калининграде;

  • Янтарь Холл Светлогорск;

  • ГБУК ТЮЗ «Молодёжный»;

  • Калининградская областная филармония;

  • Музей истории города Советска;

  • Центр культуры и досуга г. Черняховск;

  • Центр культуры и досуга «Парус»;

  • Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова;

  • МБУ «Центр культуры и досуга» Гурьевск.

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