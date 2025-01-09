Власти назвали учреждения, участвующие в программе «Пушкинская карта» в 2025-м

«Пушкинская карта» продолжает работать для молодых людей от 14 до 22 лет по всей России. В Калининградской области в программе участвует более 40 учреждений культуры, сообщает региональный минкульттуризм в своём телеграм-канале.

Каждый год на баланс карты начисляется 5 тыс. руб., которые можно потратить на культурные мероприятия. Ведомство опубликовало список мест, куда можно сходить по карте в регионе.

Калининград:

Областной музей янтаря;

Музей «Фридландские ворота»;

Областной историко-художественный музей;

Областной музей изобразительных искусств;

Областной музыкальный театр;

Областная научная библиотека;

Областная юношеская библиотека имени В. Маяковского;

Областной центр культуры молодёжи;

Областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова;

Областная филармония имени Е. Ф. Светланова;

Областной театр кукол;

Областной драмтеатр;

Кафедральный собор;

Музей Мирового океана;

Дом искусств;

Дом культуры «Машиностроитель»;

Кинотеатры.

Балтийск:

Культурно-молодёжный центр.

Гурьевск:

Центр культуры и досуга.

Гвардейск:

Централизованная библиотечная система имени А. Т. Твардовского;

Центр культуры и досуга.

Неман:

Учреждение культуры «Неман».

Полесск:

Полесский культурно-досуговый центр.

Гусев:

Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова;

Городской дом культуры.

Пионерский:

Кинотеатр «Маяк»;

Городская библиотека;

Культурно-досуговый центр «Светоч».

Зеленоградск:

Зеленоградский городской краеведческий музей;

Зеленоградское объединение библиотек.

Черняховск:

Централизованная библиотечная система;

Центр культуры и досуга.

Кроме того, до 12 января проходит акция для владельцев «Пушкинской карты» «Веди родителей в музей». При покупке билета по карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Об этом сообщает ведомство и публикует список учреждений Калининградской области, которые участвуют в акции: