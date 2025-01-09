Власти назвали учреждения, участвующие в программе «Пушкинская карта» в 2025-м

«Пушкинская карта» продолжает работать для молодых людей от 14 до 22 лет по всей России. В Калининградской области в программе участвует более 40 учреждений культуры, сообщает региональный минкульттуризм в своём телеграм-канале.
Каждый год на баланс карты начисляется 5 тыс. руб., которые можно потратить на культурные мероприятия. Ведомство опубликовало список мест, куда можно сходить по карте в регионе.
Калининград:
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Областной музей янтаря;
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Музей «Фридландские ворота»;
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Областной историко-художественный музей;
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Областной музей изобразительных искусств;
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Областной музыкальный театр;
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Областная научная библиотека;
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Областная юношеская библиотека имени В. Маяковского;
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Областной центр культуры молодёжи;
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Областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова;
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Областная филармония имени Е. Ф. Светланова;
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Областной театр кукол;
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Областной драмтеатр;
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Кафедральный собор;
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Музей Мирового океана;
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Дом искусств;
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Дом культуры «Машиностроитель»;
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Кинотеатры.
Балтийск:
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Культурно-молодёжный центр.
Гурьевск:
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Центр культуры и досуга.
Гвардейск:
-
Централизованная библиотечная система имени А. Т. Твардовского;
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Центр культуры и досуга.
Неман:
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Учреждение культуры «Неман».
Полесск:
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Полесский культурно-досуговый центр.
Гусев:
-
Гусевский историко-краеведческий музей имени А. М. Иванова;
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Городской дом культуры.
Пионерский:
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Кинотеатр «Маяк»;
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Городская библиотека;
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Культурно-досуговый центр «Светоч».
Зеленоградск:
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Зеленоградский городской краеведческий музей;
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Зеленоградское объединение библиотек.
Черняховск:
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Централизованная библиотечная система;
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Центр культуры и досуга.
Кроме того, до 12 января проходит акция для владельцев «Пушкинской карты» «Веди родителей в музей». При покупке билета по карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Об этом сообщает ведомство и публикует список учреждений Калининградской области, которые участвуют в акции:
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Калининградский историко-художественный музей;
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Калининградский музей изобразительных искусств;
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Калининградский музей янтаря;
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Дом-музей Германа Брахерта;
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Библиотека им. В. Маяковского в Калининграде;
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Янтарь Холл Светлогорск;
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ГБУК ТЮЗ «Молодёжный»;
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Калининградская областная филармония;
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Музей истории города Советска;
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Центр культуры и досуга г. Черняховск;
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Центр культуры и досуга «Парус»;
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Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова;
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МБУ «Центр культуры и досуга» Гурьевск.