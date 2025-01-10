В Калининграде анонсировали лекцию, посвященную эффекту «зловещей долины»

В стенах Балтийского филиала Пушкинского музея 15 января в 18:30 состоится лекция Полины Трубицыной «Эффект „зловещей долины“: трансформация кинематографа с использованием технологий искусственного интеллекта» (12+). Об этом музей сообщает в своих социальных сетях.



«Эффект „зловещей долины“ основан на гипотезе, подразумевающей, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно — но не в точности! — как настоящий человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. На лекции мы подробнее рассмотрим примеры использования различных технологий ИИ в аудиовизуальных произведениях и их влияния на нас», — говорится в анонсе.



Полина Трубицына — исследовательница кино и визуального искусства, автор самиздата о кино «К!», лектор и куратор кинопрограмм.



Стоимость билетов — 150 и 300 р. Приобретение по программе «Пушкинская карта» недоступно.