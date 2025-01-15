Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию «Как измерить менталитет»

Фото пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
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16 января в 18.30 в библиотеке имени А.П. Чехова пройдёт лекция по межкультурной коммуникации «Как измерить менталитет» (16+). Об этом сообщила пресс-служба мэрии Калининграда.

«Исследователи выделяют три больших группы менталитета, на лекции пойдёт речь об их особенностях и разнице. А также о том, на основе каких характеристик была сделана выборка. Будет рассмотрено пять основных вопросов, которые стоят перед каждой нацией и пути их решения. Представленные данные исследований помогут приоткрыть завесу тайны национального характера и ответить на вопрос: „Почему Мы и Они такие?“. Кроме того, можно будет поделиться своими историями о соприкосновении с другими культурами и обсудить это вместе», — отмечается в анонсе.

Лектор — Анастасия Белецкая, преподаватель русского как иностранного, психолог. Продолжительность 1, 5 ч. Вход свободный, регистрация по ссылке.

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