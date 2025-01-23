Прорыв «линии Дейма»: в Полесске проведут реконструкцию штурма Лабиау

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Полесске в воскресенье, 26 января, пройдет реконструкция штурма Лабиау (6+), посвященная 80-летию прорыва оборонительной «линии Дейма» и взятия города соединениями 43-й общевойсковой армии. Мероприятие состоится рядом с пивоварней Бланкенштайна, восстановлением которой в течение последних лет занимается местный предприниматель Александр Наталич.

«В ходе Инстербургско-Кёнигсбергской операции воинам Красной армии пришлось преодолевать мощные оборонительные сооружения противника, расположенные вдоль реки Дейма», — напоминают организаторы.

«Линия Дейма», которая располагалась на территории сегодняшнего Полесского района, представляла собой огневую позицию, состоящую из трёх линий траншей полного профиля, 9 железобетонных дотов и 11 убежищ. Противник называл её «Железными воротами Кёнигсберга».

Пивоварня Бланкенштайна также входила в систему обороны города. Здание было взято штурмом 23 января 1945 года в 18:00 воинами 1341-го стрелкового полка.

Начало реконструкции назначено на 12:00.

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