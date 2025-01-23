В научной библиотеке пройдет встреча, посвященная калининградским китобоям

В областной научной библиотеке 26 января состоится встреча с авторами книги «Киты и люди». Об этом событии учреждение культуры сообщает в своих социальных сетях.



Событие будет посвящено теме «Калининградские китобои в общественном мнении: вчера и сегодня» и пройдет в рамках проекта «Китобои: страну надо кормить: студенты калининградских колледжей изучают историю китобойной флотилии „Юрий Долгорукий“», который реализует общественная организация «ЮЛА». В ходе встречи участники увидят фрагменты фильмов, которые сняты авторами книги, а также фотографии из семейных альбомов флотилии. Ведущий мероприятия, писатель, краевед и журналист Александр Адерихин, расскажет о процессе создания книги и о своём знакомстве с представителями профессии.



Начало встречи в 12:00. Вход свободный.