В пространстве «Сигнал» пройдёт лекция об истории современного танца

Лекция «История современного танца в лицах» состоится 24 февраля в пространстве «Сигнал» (16+). Анонс размещён в группе «Сигнала» ВКонтакте.



Лекцию проведёт хореограф-постановщик, педагог по технике современного танца, автор образовательных проектов Сергей Бобров. Участники узнают о людях, которые создавали современный танец и влияли на него в разные периоды становления и развития. «Современный танец — это не просто многогранное и прогрессивное танцевальное направление со 120-летней историей, это дело жизни конкретных людей, которые создали его таким, каким мы его знаем», — говорится в анонсе.