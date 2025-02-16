В пространстве «Сигнал» пройдёт лекция об истории современного танца

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Лекция «История современного танца в лицах» состоится 24 февраля в пространстве «Сигнал» (16+). Анонс размещён в группе «Сигнала» ВКонтакте.

Лекцию проведёт хореограф-постановщик, педагог по технике современного танца, автор образовательных проектов Сергей Бобров. Участники узнают о людях, которые создавали современный танец и влияли на него в разные периоды становления и развития. «Современный танец — это не просто многогранное и прогрессивное танцевальное направление со 120-летней историей, это дело жизни конкретных людей, которые создали его таким, каким мы его знаем», — говорится в анонсе.

Начало мероприятия запланировано на 19:00, необходима регистрация на сайте. Взнос — 350 рублей.

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