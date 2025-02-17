Священник и двойной агент: калининградцев приглашают на лекцию о Дитрихе Бонхёффере

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Культурно-просветительский центр университета анонсировал открытую лекцию «Мир, ставший совершеннолетним. Дитрих Бонхёффер и идея безрелигиозного христианства» (18+) в рамках продолжающегося цикла лекций «Переосмысляя Бесконечное. Религия и философия в эпоху модерна и постмодерна. Раскадровка». Лектор — Никита Калинин, священник, аналитик Академии Кантианы БФУ им. И. Канта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Дитрих Бонхёффер известен прежде всего как автор идеи безрелигиозного христианства, повлиявшей на все послевоенное богословие. Свои самые яркие идеи этот мыслитель выразил в письмах из нацистской тюрьмы, в которую был заключён по обвинению в участии в антигитлеровском заговоре. Бонхёффер, имея прекрасные перспективы эмиграции, вернулся в Германию в разгар военного 1939 года — и не дожил всего месяца до конца войны. Он не уклонялся от самых серьезных вопросов, которые ставила перед ним история: допустимо ли с точки зрения христианской этики планирование убийства Гитлера? Как можно говорить о Боге после Освенцима и Бухенвальда? Ответы получались неоднозначными. Разбираемся в перипетиях жизни и мысли одной из самых противоречивых фигур ХХ века: священник и двойной агент, святой для одних, еретик для других», — говорится в анонсе.

Лекция состоится 24 февраля по адресу: ул. Зоологическая, 2, каб.210, Арт-библиотека. Начало мероприятия в 18.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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