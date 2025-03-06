В честь Музея Мирового океана назвали новый вид насекомого, найденного в янтаре (фото)

Фото пресс-службы Музея Мирового океана
Фото пресс-службы Музея Мирового океана
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Ученые нашли в балтийском янтаре новый вид насекомого из семейства браконид, который назвали в честь Музея Мирового океана. Об этом сообщила пресс-служба ММО со ссылкой на статью в международном научном журнале по зоологии «Zootaxa».

Как поясняется в статье, видовое название Prochremylus museumoceanus происходит от латинских слов «museum» (музей) и «oceanus» (океан), так как голотип (единичный экземпляр, на основе которого описывается новый вид животного) был найден в коллекции янтаря, взятого на изучение из фондов Музея Мирового океана. Насекомое оказалось самкой, длина ее тела — 1,5 мм, возраст оценивается в 37,2–33,9 млн лет. Ученые относят ее к периоду позднего эоцена. Разглядеть и изучить находку в янтаре удалось только с помощью мощного микроскопа.

«Обнаруженный в янтаре браконид относится к группе перепончатокрылых, к которой принадлежат муравьи, осы, пчелы, и, так называемые „наездники“ — паразитическая группа древнего происхождения. Они откладывают яйца в живых насекомых. Некоторые полезны для сельского хозяйства — их паразитический образ жизни способствует уничтожению вредителей», — рассказал старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович.

Инклюз был найден на территории юго-восточного побережья Балтийского моря, в Приморском карьере поселка Янтарный. В фондах Музея Мирового океана насекомое «живет» с 2021 года, когда поступило в составе коллекции инклюзов Андрея Крылова, ученого Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

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