Шоу под дождём: мужские размышления, выраженные словами и искусством танца

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет премьеру нового спектакля «И где, ..., счастье?» 17 и 18 апреля. В шоу представлены танцевальные номера в сочетании с монологами актёра на актуальные темы сегодняшних реалий, приправленные юмором и позитивом.

Главный герой вместе со зрителем будут искать то счастье, которое они так долго ждут.

Неважно, какой возраст, пол или статус, важно, что почти все люди ждут, когда же к ним постучится счастье! А на такой простой вопрос: «Вы счастливый человек?» — вряд ли ответят однозначно! Почти все люди стремятся к лучшему, тянутся к счастью, но дотянуться не могут, их не отпускают различные трудности. Думают, что решат все задачи, переживут все невзгоды и будет им счастье! Но не тут-то было! После одних трудностей приходят другие, и жизнь уже превращается в рутину, а долгожданного счастья так и не видать! Но все верят, ждут, надеются, что скоро станут счастливыми людьми!

Слияние танцевального мастерства и ораторского искусства погружает зрителя в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды! Данный психологический спектакль поможет зрителю почувствовать себя чуточку счастливее!

Билеты на 17 апреля «Пирамида», Кассир.Ру.

Билеты на 18 апреля «Пирамида», Кассир.Ру.

Также билеты можно приобрести в кассе Дома искусств (тел. 64-37-47).

Продолжительность 1,5 часа. Категория 12+.

Автор и режиссёр — Рустам Надыршин.

Хореографы — Александр Семёнов, Александр Крупельницкий, Борис Шипулин, Дмитрий Олейников, Евгений Маркин, Константин Морозов, Ульяна Сахарова, Юрий Загидуллин.

Актёр театра и кино — Юрий Евдокимов.

Художники по свету — Иван Никитин, Лада Сёмина.

Звукорежиссёры — Данила Лопатин, Алексей Смирнов.

Руководитель театра — Рустам Надыршин.

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