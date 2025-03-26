БФУ анонсировал лекцию по запрету преподавания философии в XIX веке

БФУ им. Канта анонсировал открытую лекцию по запрету преподавания философии в России XIX века, которая пройдёт 3 апреля. Об этом сообщила специалист Культурно-просветительского центра университета Любовь Косякова.

Лекцию прочитает доктор философских наук, профессора Института теологии СПбГУ, директор «Центра исследований мировой философии» БФУ Роман Светлов. В релизе отмечается, что ограничение на преподавание философии в университетах 1850 года было не единственным в истории страны того столетия. В качестве причин такого решения называют боязнь свободомыслия и убеждение в отсутствие практической пользы от этой области науки. При этом, согласно анонсу, природа запретов была более сложной, а ограничения на преподавание философии довольно специфическими.

«Постараемся понять, какие варианты свободомыслия не устраивали российские власти, какой пользы от философии ждали, можно ли просчитать последствия от этих запретов для русского самосознания (в том числе для поисков „русской идеи“). И, конечно же, выясним, какое ко всему этому отношение имеют Платон, Аристотель и Цицерон», — говорится в сообщении университета.

Для посещения лекции «Запреты на преподавание философии в России XIX века: причины, подтексты, последствия» необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие состоится в корпусе БФУ на улице Университетской, 2, в аудитории 115 а. Начало запланировано в 18:30.