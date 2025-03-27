«Критика чистого разума»: в Калининграде пройдёт лекция об образе Канта

Изображение: пресс-служба музея
Изображение: пресс-служба музея
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В Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 1 апреля в 18:30 пройдёт лекция создателя культпросветпространства «Катарсис» Александра Мамаева «Кант. Критика чистого разума» (12+). Она будет посвящена деконструкции хрестоматийного образа Иммануила Канта и попытке формирования альтернативного, принципиально иного представления о философе и гуманисте. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Лектор просит потенциальных участников беседы немного подготовиться. «Знакомство с биографией персонажа не обязательно, это никак не поможет вниканию в его философию. Присутствие штатных кантоведов приветствуется. Им будет что оспаривать. Образ философа, который лектор предложит аудитории, радикально противоречит общепринятому, каноническому. Оценка его философии — тем более. Гарантирую: скучно не будет, ничего из хрестоматийной слащавой патетики вы от меня не услышите», — рассказал Мамаев.

Лекция относится к авторскому циклу «Чтение как инструмент развития личности» (12+). «Личный опыт лектора свидетельствует, что одним из способов или методов [развития личности] может быть чтение нужных книг, вернее — общение с ними, мышление с ними, а через них и с теми, кто прошел такой путь, проделал эту работу и добился очевидных результатов. Такие книги есть, и многим они помогли», — сказано в анонсе. 

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