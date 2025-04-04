«Был представлен к званию»: в Музее искусств пройдёт лекция о Павле Толстикове

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В Музее изобразительных искусств пройдёт лекция «Был представлен к званию: отважный комдив Павел Толстиков» (12+). О Герое Советского союза, сыгравшего важную роль в ходе штурма Кёнигсберга, расскажет историк Эдуард Иванков. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Его гвардейцы прорвали внешний оборонительный пояс, взяли штурмом форт № 9 и вышли к южному берегу реки Прегель в районе торговой биржи. 8 апреля 1945 года, заняв укрепленное здание, красноармейцы приступили к форсированию. Под огнём противника они переправились через рукава реки и завязали бой за Королевский замок. Судьба кёнигсбергского гарнизона была предрешена: 9 апреля 1945 года комендант города-крепости генерал Отто Ляш отдал приказ о прекращении огня», — следует из анонса.

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