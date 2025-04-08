В филиале Пушкинского музея калининградцам расскажут про ассамбляж в кино

Изображение представлено пресс-службой музея
Изображение представлено пресс-службой музея
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В Балтийском филиале Пушкинского музея в следующий понедельник, 14 апреля, состоится лекция «Ассамбляж в кино. Опыт Джозефа Корнелла и Сергея Параджанова» (16+). Лектор — Полина Трубицына, исследовательница кино. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Ассамбляж — техника визуального искусства, родственная коллажу. Однако в отличие от коллажа в нем используются объемные предметы. Из них компонуется картина, которая потом дополняется различными материалами — деревом, тканью, металлом — или расписывается красками. Термин применяется и к другим произведениям. Например, некоторые кинорежиссеры экспериментировали с формой ассамбляжа и инкорпорировали его в свои фильмы. Яркие примеры таких опытов можно найти в творчестве армянского режиссера С. Параджанова и американского художника и режиссера Д. Корнелла», — говорится в анонсе.

Участники встречи смогут обсудить с лектором работы режиссеров и совместно разобраться, «как фильмические ассамбляжи становятся новым вовлекающим медиумом», обещают организаторы.

Мероприятие состоится 14 апреля в 18:30 в Балтийском филиале Пушкинского музея на проспекте Победы, 5а. Стоимость билетов — 200 и 350 рублей.

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