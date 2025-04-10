«Театр без людей»: Дом китобоя анонсировал лекцию

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В Доме китобоя 15 апреля пройдёт лекция Кристины Матвиенко «Театр без людей: реальность предмета и среды вместо фокуса на человеке» (12+). Об этом сообщается в группе музея ВКонтакте.

«Театр привычно ассоциировать с человеком: его взаимоотношениями с другими и с миром, его психологией и его устройством. Это нормально — так театр отражает общественную психологию», — рассказывают организаторы. В анонсе добавляют: «Весь XX век художники — от Марселя Дюшана, Адольфа Аппиа, русских конструктивистов и немецкого „Баухауза“ до Джона Кейджа пробовали иные материалы и структуры для „изготовления“ спектакля или перформанса. Результатом явилось более внимательное отношение к вещам, их расположению в пространстве и времени, а главное — к нашим с ними взаимоотношениями. О таких художниках и их опытах, старинных и сегодняшних, и пойдёт речь на предстоящей лекции».

Кристина Матвиенко — театровед, кандидат искусствоведения, в разные годы эксперт премии «Золотая Маска», куратор программ «Новая пьеса», «Маска Плюс», Russian Case, куратор «Школы современного зрителя и слушателя» в «Электротеатре Станиславский», мастер курса «Театроведение» в Балтийском филиале РГИСИ.

Мероприятие начнётся в 18:30. Вход — 500 рублей, билеты можно приобрести на сайте.

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