«Архитектура для людей»: «Сигнал» анонсировал открытую дискуссию

В «Сигнале» пройдёт дискуссия на тему «Проектирование общественных пространств: архитектура для людей» (16+). Об этом говорится в группе пространства ВКонтакте.

«Эксперты предлагают обсудить, как создать общественное пространство, которое будет не просто красивым, но и живым? Кто должен участвовать в проектировании — архитекторы, урбанисты, горожане? И почему многие проекты в России остаются „симпатичными картинками“, никак не влияющими на реальность?», — говорится в анонсе.

В дискуссии примут участие: Михаил Приемышев — архитектор-художник, автор проектов, Святослав Мурунов — урбанист, эксперт по развитию территорий через сообщества, методолог Института прикладной урбанистики.

Мероприятие пройдёт 12 апреля в 12:00. Стоимость билета — 300 руб, необходима регистрация.