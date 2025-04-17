Янтарный комбинат Ростеха анонсировал первый AmberForum в Москве

Янтарный комбинат Ростеха впервые проведет AmberForum в Москве. Площадкой для VIII Международного янтарного форума станет ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Основное культурно-деловое событие янтарной отрасли соберет на одной площадке представителей бизнеса, власти, науки, моды и всех желающих увидеть шедевры янтарного искусства. В этом году форум переедет из Светлогорска в Москву. Это повысит доступность мероприятия и эффективность бизнес-коммуникаций как на российском, так и на международном уровнях», — говорится в анонсе.

Тематика AmberForum 2025 и его слоган «Янтарная сила России: от Победы к победам» связаны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Впервые на форуме состоятся модные показы одежды с янтарем. Специалисты ювелирного комплекса будут проводить для гостей мастер-классы по сборке украшений и созданию сувениров из янтаря. Для этого комбинат заранее подготовит и доставит на ВДНХ несколько тысяч янтарных бусин и десять килограммов янтаря мелких фракций.

«На форум комбинат привезет порядка пяти тысяч янтарных украшений. Одним из главных событий станет проведение единственного в мире аукциона редкого янтаря. На торги мы выставим 20 уникальных образцов камня весом более килограмма и 20 инклюзов с включениями флоры и фауны. Аукцион будет открытым. Увидеть доисторические инклюзы и самородки сможет любой желающий», — рассказал гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

На форуме также предусмотрена деловая программа. В рамках панельных дискуссий пройдут экспертные сессии. Участники обсудят подготовку кадров для отрасли, импортозамещение при добыче и обработке камня, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Форум пройдет в 57-ом павильоне ВДНХ с 31 июля по 3 августа. Вход для посетителей бесплатный.