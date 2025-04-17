Янтарный комбинат Ростеха анонсировал первый AmberForum в Москве

Фото: пресс-служба предприятия
Фото: пресс-служба предприятия
Все новости по теме: Янтарь

Янтарный комбинат Ростеха впервые проведет AmberForum в Москве. Площадкой для VIII Международного янтарного форума станет ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Основное культурно-деловое событие янтарной отрасли соберет на одной площадке представителей бизнеса, власти, науки, моды и всех желающих увидеть шедевры янтарного искусства. В этом году форум переедет из Светлогорска в Москву. Это повысит доступность мероприятия и эффективность бизнес-коммуникаций как на российском, так и на международном уровнях», — говорится в анонсе.

Тематика AmberForum 2025 и его слоган «Янтарная сила России: от Победы к победам» связаны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Впервые на форуме состоятся модные показы одежды с янтарем. Специалисты ювелирного комплекса будут проводить для гостей мастер-классы по сборке украшений и созданию сувениров из янтаря. Для этого комбинат заранее подготовит и доставит на ВДНХ несколько тысяч янтарных бусин и десять килограммов янтаря мелких фракций.

«На форум комбинат привезет порядка пяти тысяч янтарных украшений. Одним из главных событий станет проведение единственного в мире аукциона редкого янтаря. На торги мы выставим 20 уникальных образцов камня весом более килограмма и 20 инклюзов с включениями флоры и фауны. Аукцион будет открытым. Увидеть доисторические инклюзы и самородки сможет любой желающий», — рассказал гендиректор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

На форуме также предусмотрена деловая программа. В рамках панельных дискуссий пройдут экспертные сессии. Участники обсудят подготовку кадров для отрасли, импортозамещение при добыче и обработке камня, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Форум пройдет в 57-ом павильоне ВДНХ с 31 июля по 3 августа. Вход для посетителей бесплатный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter