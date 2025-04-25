В Калининграде 9–11 мая пройдет выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж»

Как интересно и с пользой провести майские праздники? Нужно обязательно посетить выставку-ярмарку «Балтийский вернисаж», которая пройдет в самом центре Калининграда 9, 10 и 11 мая.

Лучшие мастера области представят изделия ручной работы, выполненные в различных техниках. Украшения, свечи из вощины, игрушки, изделия из дерева, текстиль — все это и многое другое можно будет приобрести по доступным ценам на ярмарке. «Балтийский вернисаж» — это территория творчества, это праздничная атмосфера, выступления народных коллективов и бесплатные мастер-классы, записаться на которые можно по телефону 89114555247.


Ждём всех, кто ценит и любит творчество, 9, 10 и 11 мая на выставке-ярмарке «Балтийский вернисаж» (пешеходная часть улицы Баранова).

Вход свободный.

Подробная информация по мероприятию — vk.com/balt_vernisaj
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