АИРИС: игорная зона «Янтарная» ожидает около 20 тысяч посетителей в праздники

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Казино SOBRANIE в игорной зоне «Янтарная» ждёт порядка 20 тысяч гостей в майские праздники. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз посещаемости Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Отмечается, что драйвером интереса станет крупный международный покерный турнир, который будет дополнен серией развлекательных мероприятий.

Всего российские игорные курорты, в том числе в Сочи, Калининграде и на Алтае, рассчитывают принять свыше 100 тысяч гостей с 1 по 11 мая. В 2024 году с 28 апреля по 12 мая те же площадки приняли более 95,8 тыс. человек.

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