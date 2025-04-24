В КОНБ пройдёт патриотическая акция с фото героев ВОВ «Окна Победы»

Калининградская областная научная библиотека приглашает присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы», посвященной празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает учреждение, фото родственников калининградцев могут разместиться на окнах библиотеки.

«К 9 Мая фотографии ваших родственников, ветеранов Великой Отечественной войны, украсят панорамные окна библиотеки. Портреты героев, подаривших мир и свободу нашей стране, сможет увидеть каждый калининградец», — рассказали в библиотеке. Галерея будет расположена вместе с символом 80-летия Победы — монументом Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт!», который сейчас можно увидеть на окнах учреждения. Фото героев в рамках проекта будут демонстрироваться с 7 по 12 мая.

Чтобы принять участие в акции, необходимо принести фотографии родных в научную библиотеку по адресу: пр. Мира, 9/11. Сотрудники библиотеки отсканируют их и вернут фото владельцам. При себе необходимо иметь паспорт. Фото принимаются до 5 мая.