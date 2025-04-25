Лекции и экскурсия-квест: научная библиотека анонсировала программу «Библионочи»

Калининградская областная научная библиотека анонсировала программу «Библионочи» (12+). Ежегодная акция состоится 26 апреля и будет посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Тема этого года — «Свои герои», сообщает учреждение.

«Библионочь» откроется в 18:00 поэтическо-театральной композицией «Фронтовая поэзия. Параллели» (12+). «Всем известные и любимые стихи поэтов военных лет и современная военная поэзия прозвучат в исполнении учеников театрального класса Лицея № 49. Эстафету примут калининградские авторы. Свои стихи прочтут Александр Малышев, Татьяна Тетенькина, Борис Бартфельд, Ксения Август», — рассказали в библиотеке.

В новом пространстве откроется выставка графических работ из фондов библиотеки «Стойкость — это Победа» (12+). В экспозицию вошли произведения народных художников СССР Николая Жукова, Юрия Непринцева и Алексея Пахомова, а также знаменитые плакаты Великой Отечественной войны. Кураторские экскурсии по выставке проведёт искусствовед и член Ассоциации искусствоведов РФ Алёна Мирошниченко.

Семьи могут посетить экскурсии по библиотеке, разработанные специально для «Библионочи». Экскурсия-квест «Этажи истории» (12+) посвящена истории здания библиотеки, а историческая экскурсия с фонариками «Нарушенная Тишина» (12+) расскажет об архитектуре, архиве и библиотеке и позволит проникнуться библиотечной повседневностью прошлого и настоящего. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

В программу также вошли открытые просветительские лекции. С лекцией «Великая Отечественная война и первые советские годы в истории зоосада в Калининграде» (12+) выступит научный сотрудник, историк Калининградского зоопарка Светлана Колбанёва и методист Калининградского зоопарка Ольга Левкова. «Вы узнаете о послевоенных страницах истории Калининградского зоопарка и его героях, участниках штурма Кёнигсбергского зоосада, первых руководителях зоопарка — ветеранах Великой Отечественной войны, познакомитесь с историей спасения бегемота Ганса и увидите интересные архивные фотографии», — сообщили в библиотеке. Кроме того, филолог Виктор Кондаков прочитает лекцию «„Борис Годунов“ А. С. Пушкина как опыт „не алиби в бытии“» (12+).

В акции примут участие поэт, автор 12 сборников, член Союза писателей России Анна Ревякина (Донецк, Москва) и писатель, победитель Всероссийской литературной премии «Главкнига», ветеран боевых действий Даниил Туленков (Екатеринбург). Завершится «Библионочь-2025» концертом поэта, писателя, автора песен, члена Союза писателей России Алексия Витакова (Москва).

Подробная программа на сайте научной библиотеки по ссылке.