Калининградцев приглашают принять участие во всероссийском субботнике

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Горвласти приглашают жителей города принять участие в «наведении порядка на придомовых территориях и присоединиться к уборке общественных пространств» в рамках всероссийского субботника (6+). Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

В мероприятии примут участие более 3000 человек. Муниципальные учреждения проведут уборку на подведомственных территориях, включая городские леса, зоопарк, школы и дошкольные учреждения. К работам также присоединятся представители общественных организаций и волонтеры.

«Полный список территорий, где пройдет субботник: ул. Ракитная — ул. Партизанская (Каштановый парк), Бассейная, 7; Воздушная, Кожемякина — пр-т Победы, 82; Малоярославская — Ю. Гагарина, Летнее озеро, сквер на Киевской, ландшафтный парк М. Ашманна, лесопарк по ул. Дм. Донского, ландшафтный парк Тихий, парк Теодора Кроне, Прибрежный, Парусная — ул. Казанская (зеленые зоны вдоль дороги), Корабельная — Курортная, калининградский зоопарк, Зощенко (ОКН) и территория общего пользования М. Зощенко; Советский пр-т, 184 — территория мемориала и прилегающая; Офицерская, 6 и прилегающая территория общего пользования; мкр им. А. Космодемьянского», — пишут горвласти.



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