Калининградцев зовут на лекцию о храме-маяке, затопленном в 1961 году

В Калининграде с лекцией о храме-маяке в Вологодской области, затопленном при заполнении Шекснинского водохранилища в 1961 году, и о сохранении культурного наследия за пределами больших городов выступит директор благотворительного фонда «Крохино» Анор Тукаева (0+). Организаторами мероприятия выступает волонтёрская организация «Хранители руин» и проект «Тёрка».

«В далёком 2009 году Анор решила изменить судьбу забытой затопленной руины храма в исчезнувшем поселке Крохино Вологодской области, — говорится в анонсе лекции. — С тех пор Анор и команда фонда прошли большой путь: начав с небольших волонтерских акций на территории храма, они перешли к серьезным противоаварийным и берегоукрепительным работам, благоустройству и социокультурным инициативам по работе с памятью места».

Тукаева считает, что храм ценен именно в текущем состоянии, так как он «задаёт людям важные вопросы об истории ХХ века и нас самих». В ходе мероприятия она расскажет о собственном опыте сбора средств через краудфандинг, а также даст советы по грантовым заявкам по своему направлению.

Лекция состоится в среду, 30 апреля, в 18:30 в пространстве «Тёрки» (Площадь Победы, дом № 4, 1 подъезд, 2 этаж). В качестве оплаты за лекцию организаторы предлагают сделать добровольное пожертвование от 400 рублей.