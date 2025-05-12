24 мая в Гусеве пройдет марафон Минсельхоза РФ «Земля спорта»

На старт, внимание... встречайте «Земля спорта — 2025»!

На этот раз региональный отборочный этап состоится уже 24 мая на стадионе города Гусева.

«Земля спорта» — это не просто событие, а масштабный спортивный фестиваль, который зажигает сердца тысяч людей от Калининграда до Камчатки! Третий год подряд он проходит в малых городах и селах по всей стране, превращая их в уникальные площадки для новых рекордов.

Грандиозный финал всероссийского турнира в прошлом году проходил, кстати, в калининградском Светлогорске.

Организатором марафона выступает Минсельхоз России. А главная цель мероприятия — помочь жителям сельских территорий, независимо от возраста, реализовываться в физкультуре и спорте.

Поект охватил уже порядка 60 регионов страны. В прошлом году он собрал 11,5 тыс. зрителей и участников из 39 регионов страны.

Что нас ждет 24 мая?

В этом году в региональном этапе, который пройдет на стадионе г. Гусева, примут участие победители муниципальных соревнований из 19 районов Калининградской области. Они поборются за звание лучших в семейных эстафетах, командных соревнованиях, сдаче нормативов ГТО, силовом экстриме и других дисциплинах.

Гости марафона смогут не только поболеть за участников турнира, но и присоединиться к соревнованиям, попробовав свои силы в забавных конкурсах и викторинах.

Традиционно на площадке будут работать фермерский рынок, стритфуд и много веселых ивентов для детей: от аквагрима до сладкой ваты.

Это будет настоящий праздник спорта! И у каждого есть шанс стать его участником. Следите за нашими публикациями в

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— будет много интересного.

Ну и куда без праздничной программы и фееричного флешмоба? В этом году для всех желающих

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