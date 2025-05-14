Калининградский барк «Крузенштерн» прибыл на Маврикий (видео)

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Легендарный барк «Крузенштерн» в Порт-Луи на Маврикий. Парусник уже посещал остров почти 20 лет назад, в 2006 году, во время второй кругосветной экспедиции. Об этом сообщается на странице барка «ВКонтакте»

«Заход в столицу Маврикия посвящён событиям 1975 года, которые связаны с оказанием помощи жителям пострадавшего от стихии острова моряками ВМФ Советского Союза, и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В течение пятидневного визита парусника «Крузенштерн» в Порт-Луи практикантский состав и экипаж примут участие в ряде мероприятий, это организованные экскурсии по паруснику для местных жителей и соотечественников, а также ряд встреч с официальными лицами. Для курсантов вузов Росрыболовства, проходящих практику на паруснике, будет организовано увольнение на берег и экскурсии по достопримечательностям Порт-Луи», — отмечается в сообщении.

На подходе к Маврикию барк встречали в открытом море виндсёрферы Александр Злобинский и Дмитрий Мухин, кайтсёрфер Константин Аксёнов и фойлер Дмитрий Евсеев – а с палубы их приветствовал экипаж.

Рейс «Крузенштерна» проходит в рамках Большой африканской экспедиции судов Росрыболовства, которая стартовала в августе прошлого года.

Фото и видео с официальной страницы барка «Крузенштерн» «ВКонтакте»

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