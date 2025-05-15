В арт-пространстве «Ворота» пройдёт публичная лекция о военной фотографии

В рамках фотопроекта «Объектив Победы» (0+) Калининградский союз фотохудожников представит публичную лекцию куратора и фоторедактора Натальи Ударцевой «Военная фотография» (6+). Лекция пройдёт 20 мая в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба арт-пространства «Ворота».

Наталья Ударцева — журналист, куратор, фоторедактор, экс -руководитель фотослужбы «Огонек» и исследователь фотографии. В лекции также примут участие члены семей фотокорреспондентов Михаила Савина и Эммануила Евзерихина.

«Военные корреспонденты и кинооператоры создали летопись Великой Отечественной войны. Благодаря им, их самоотверженной работе, их вовлеченности в происходящее, последующие поколения людей имеют представление об основных событиях войны, о зверствах фашистов, знают лица и имена героев. Их фотографии стали документальными свидетельствами деяний военных преступников на Нюрнбергском процессе. Часто ценой снимка в номер газеты или съемки кинохроники становилась жизнь военкора. Каждый третий из фотокорреспондентов не вернулся домой. Каждый пятый кинооператор остался на полях сражений, — рассказывает пресс-служба. — Вспоминая имена тех, кто визуализировал ратный подвиг защитников Отечества и подвиг работников тыла, кто был в самой гуще военных событий 1941-1945 годов, кто фиксировал зловещие следы войны, мы отдаем дань подвигу тех, кто остался за кадром, кто, не жалея собственной жизни, выполнял свой профессиональный долг».

Вход на лекцию свободный. Необходима предварительная регистрация.