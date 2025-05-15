В Калининграде анонсировали мастер-класс на тему «разрушения и восстановления»

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Балтийский филиал Пушкинского музея анонсировал мастер-класс «Обломки Времени: личный и художественный опыт разрушения и восстановления» (18+). Проведет его психолог и арт-терапевт Виктория Шафранская. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Двухчасовое занятие поможет осмыслить процессы разрушения и восстановления, используя художественные средства и визуальные образы, чтобы глубже понять их роль в личном и историческом контексте. <...> В творческой сессии участники создадут собственные художественные работы на тему разрушения и восстановления, используя бумагу, краски и пастель. Завершится мастер-класс обсуждением коллективной арт-инсталляции, созданной участниками. Этот процесс откроет новые горизонты восприятия темы и вдохновит на дальнейшее самовыражение», — обещают организаторы.

Участие в мастер-классе смогут принять 12 человек в возрасте от 18 лет. Мероприятие состоится в среду, 28 мая, в 18:00 в Балтийском филиале Пушкинского музея на проспекте Победы, 5а. Стоимость билетов — 200 и 400 рублей.

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