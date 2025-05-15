«Солнце и смерть»: калининградцев приглашают на лекцию про свет в киноискусстве

В Балтийском филиале Пушкинского музея анонсировали лекцию «Солнце и смерть: свет в киноискусстве» (16+). Ее прочтет исследователь в сфере кино и визуальных медиа, автор фильмов, видеоинсталляций, перформансов, участник международных выставок и кинофестивалей Артём Терентьев. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«История света в кино — это история затмений и озарений, динамика которых составляет суть монтажной склейки — смерти и рождения света. Такова, пожалуй, стартовая, но далеко не единственная точка зрения, среди огромного спектра иных возможностей взгляда на свет в кино. Погружаясь в этот спектр, мы рассмотрим свет с трех различных ракурсов: как выразительное средство киноязыка, как неотделимое от технологии медиума условие и как устремление, выходящее за рамки рационального анализа, к Свету», — говорится в анонсе к мероприятию.

Лекция состоится в среду, 21 мая, в 18:30 в Балтийском филиале Пушкинского музея на проспекте Победы, 5а. Стоимость билетов — 200 и 350 рублей.