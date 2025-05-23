«Отдаём и забираем»: в «Бастионе» пройдёт очередной фримаркет

В «Бастионе» 25 мая проведут фримаркет — бесплатный обмен вещами (0+). Анонс размещен в группе пространства ВКонтакте.



«Будем радовать друг друга: осознанно избавляться от ненужных вещей, дарить им вторую жизнь, находить что-то полезное для себя, и всё это совершенно бесплатно! Все приносим разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, игрушки, недостойные того, чтобы их выкинули», — пишут организаторы и добавляют некоторые правила:

— Даже если вы ничего не принесли сами, вы можете забрать понравившуюся вещь;

— Обмен вещами осуществляется бесплатно;

— Вещи должны быть чистыми (если это одежда) и исправными;

— Оставшиеся вещи, не нашедшие новых владельцев, отправят на благотворительность.