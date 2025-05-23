«Отдаём и забираем»: в «Бастионе» пройдёт очередной фримаркет

Изображение: группа «Бастиона» ВКонтакте
Изображение: группа «Бастиона» ВКонтакте
Все новости по теме: Культура

В «Бастионе» 25 мая проведут фримаркет — бесплатный обмен вещами (0+). Анонс размещен в группе пространства ВКонтакте.

«Будем радовать друг друга: осознанно избавляться от ненужных вещей, дарить им вторую жизнь, находить что-то полезное для себя, и всё это совершенно бесплатно! Все приносим разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, игрушки, недостойные того, чтобы их выкинули», — пишут организаторы и добавляют некоторые правила:

— Даже если вы ничего не принесли сами, вы можете забрать понравившуюся вещь;

— Обмен вещами осуществляется бесплатно;

— Вещи должны быть чистыми (если это одежда) и исправными;

— Оставшиеся вещи, не нашедшие новых владельцев, отправят на благотворительность.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter