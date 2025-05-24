Пушкинский музей анонсировал лекцию об истории Ленинградской симфонии

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В Балтийском филиале ГМИИ им. А. Пушкина пройдёт лекция об истории Ленинградской симфонии: «Ленинградская симфония Шостаковича: балет и музыка» (12+). Её проведёт балетовед Дарья Сергеева в пятницу, 30 мая. Информация об этом размещена на сайте музея.

«Ленинградские музы не молчали, они поддерживали жизнь города: не переставали работать Эрмитаж, Государственная публичная библиотека, филармония, театры; проходили премьеры, открывались выставки, — следует из анонса. — В самом начале войны молодой композитор Дмитрий Шостакович выступил с заявлением о том, что начал работать над новым крупным произведением — Седьмой симфонией. Он посвятил ее Ленинграду, и таким образом симфония получила не только порядковый номер, но и название „Ленинградская“». Через двадцать лет после создания симфонии молодой хореограф Игорь Бельский поставил балет на её первую часть. Короткий балет обрёл всесоюзную славу. Кроме того, с ним родился новый подход к символической образности в балетном искусстве.

«Приглашаем вас узнать об истории Ленинградской симфонии и посмотреть балет в компании и с комментариями балетоведа Дарьи Сергиевой», — добавляет музей.

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