Телеграм-канал КОНБ признали одним из лучших библиотечных пабликов в стране

Все новости по теме: Культура
Фото: телеграм-канал КОНБ

Победителем Всероссийского конкурса библиотечных пабликов с аудиторией до 1000 подписчиков в номинации «Мастерство текста» стал телеграм-канал Калининградской областной научной библиотеки «Тишина завершена». Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«Конкурс был масштабным — 713 заявок, 350 библиотек, 73 региона страны. Награждение прошло в Ижевске, на Всероссийском библиотечном конгрессе. Приз получила Сюзанна Фостова — создатель и автор канала, ведущий библиотекарь научной библиотеки и кандидат исторических наук», — говорится в сообщении.

«Ламповый телеграмм» посвящён библиотечной повседневности, архитектуре, краеведению, книгам и культуре. «Это исследовательский проект, где библиотека — окно в историю и мир, ведь она является не только частью мировой и отечественной библиотечной деятельности, но локальной истории города и страны», — рассказали в библиотеке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter