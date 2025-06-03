Телеграм-канал КОНБ признали одним из лучших библиотечных пабликов в стране

Фото: телеграм-канал КОНБ

Победителем Всероссийского конкурса библиотечных пабликов с аудиторией до 1000 подписчиков в номинации «Мастерство текста» стал телеграм-канал Калининградской областной научной библиотеки «Тишина завершена». Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«Конкурс был масштабным — 713 заявок, 350 библиотек, 73 региона страны. Награждение прошло в Ижевске, на Всероссийском библиотечном конгрессе. Приз получила Сюзанна Фостова — создатель и автор канала, ведущий библиотекарь научной библиотеки и кандидат исторических наук», — говорится в сообщении.

«Ламповый телеграмм» посвящён библиотечной повседневности, архитектуре, краеведению, книгам и культуре. «Это исследовательский проект, где библиотека — окно в историю и мир, ведь она является не только частью мировой и отечественной библиотечной деятельности, но локальной истории города и страны», — рассказали в библиотеке.