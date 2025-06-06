«Театр как городская функция»: «Сигнал» анонсировал встречу-дискуссию

В «Сигнале» 8 июня в 13:00 пройдёт дискуссия на тему «Театр как городская функция» (16+). Анонс размещен в сообществе пространства ВКонтакте.

Ключевые вопросы, которые будут разобраны на встрече:

— Как театральные пространства влияют на развитие городской среды?

— Создают ли они новые возможности для творчества и объединения жителей?

— Какой функцией наделены сегодня и на какой запрос общества отвечают?

В дискуссии примут участие: Оксана Кушляева — исследователь театра, преподаватель Балтийского филиала РГИСИ, художественный руководитель Школы креативных индустрий, театровед; Екатерина Саган — режиссер, художественный руководитель театра ActOpus; Юлия Чурилова — театральный продюссер.