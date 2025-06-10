«Когда оживает скульптура»: в Калининграде пройдет лекция балетоведа

В пятницу, 20 июня, в Калининграде состоится лекция «Когда оживает скульптура: хореографический цикл на темы Родена» (12+), которую прочтет балетовед, историк и популяризатор балета Дарья Сергиева. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского филиала Пушкинского музея.

«Как статичная скульптура может вдохновить на танец? Для советского хореографа Леонида Якобсона не существовало творческих границ. Признанный мастер многоактных сюжетных балетов, Якобсон стал мастером нового направления, мастером малого жанра — хореографических миниатюр. Благодаря краткой форме балетмейстеру не нужно раскрывать сложные сюжетные перипетии и взаимоотношения героев, танец становится высказыванием о бесконечно-вечном. <...>хореографа вдохновляют темы скульптур Огюста Родена „Вечная весна“, „Поцелуй“, „Вечный идол“», — говорится в анонсе.

Лекция о советском хореографе, опередившем время, начнется 20 июня в 18:30. Цена билетов — 200 и 350 рублей.