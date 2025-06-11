«Фридландские ворота» анонсировали историческую лекцию ко Дню России

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В музее «Фридландские ворота» 11 июня в 12:00 состоится лекция «Становление российской государственности» (6+). Анонс размещен в группе музея ВКонтакте.

«Наша история имеет множество граней, и именно в начале XVI века, благодаря усилиям великих московских князей Ивана III и Василия III, на восточной границе Европы формируется крупнейшая держава, известная ныне как Россия. Вторая половина XV века стала эпохой объединения русских удельных княжеств, а Московское княжество, ставшее центром объединения земель, начинает занимать важную геополитическую позицию. Эта лекция — ваш шанс погрузиться в события того времени, узнать об изменениях, которые принесли военно-политические отношения с Западной Европой и о том, как Московия стала уважаемым игроком на международной арене», — рассказывают организаторы.

Лекцию проведёт историк и лектор российского общества «Знание» Владимир Олексин.


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