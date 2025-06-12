Организаторы «Интервидения» уточнили, какие страны примут участие в конкурсе

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие артисты из 20 стран. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», — уточнили организаторы. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Россию на «Интервидении» представит Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит написанную композитором и продисером Максимом Фадеевым песню, посвященную трагической любви «Прямо по сердцу».

Как напоминает информагентство, указ о проведении международного конкурса «Интервидение-2025» подписал в феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин. «Интервидение» — песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) — проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

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