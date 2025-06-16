«Сигнал» анонсировал мастер-класс по публичным выступлениям

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В «Сигнале» 17 июня в 18:30 начнётся лекция «Как сохранять искренность, выступая публично» (0+). Об этом сообщают в группе пространства в соцсети «ВКонтакте».

Мастер-класс проведет Алина Каминская — психолог, преподаватель и ведущая телесных практик. На встрече планируется разобрать, как снижать тревожность и внутренний контроль во время выступлений, почему возникает ощущение «я — не настоящий», как находить опору в теле, что такое контакт с аудиторией «по-настоящему».

«Это будет двухчасовая живая встреча, где будет место и для слова, и для практики, и для тишины. Для тех, кто ведёт — практики, занятия, эфиры, медитации, консультации. Для тех, кто только пробует. Для тех, кто хочет звучать — настоящим голосом», — приглашают организаторы.

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