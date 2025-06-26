Для участников проекта «Балтийское долголетие» продолжается набор на фотокурс

В июле 2025 г. продолжается набор в группы на фотокурс «Фотографируем в парке» в рамках проекта «Балтийское долголетие»
Кто проводит занятия: АНО ДПО «Скиллфин».
Стоимость: бесплатно для участников проекта «Балтийское долголетие» — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, постоянно проживающие в Калининградской области.
Сколько занятий: 4 занятия — 1 раз в неделю.
Место проведения и даты: уточним при записи.
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Разбирать композицию и правила третей;
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Снимать портреты;
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Правильно позировать и работать с моделями.
И также узнаете много полезных хитростей и тонкостей во время съёмки!
Как записаться:
по телефону:
или через соцсети:
VK: vk.com/skillfin39, Telegram: t.me/ANOSkillFin