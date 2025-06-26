Для участников проекта «Балтийское долголетие» продолжается набор на фотокурс

В июле 2025 г. продолжается набор в группы на фотокурс «Фотографируем в парке» в рамках проекта «Балтийское долголетие»

Кто проводит занятия: АНО ДПО «Скиллфин».

Стоимость: бесплатно для участников проекта «Балтийское долголетие» — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, постоянно проживающие в Калининградской области.

Сколько занятий: 4 занятия — 1 раз в неделю.

Место проведения и даты: уточним при записи.

Чему научим:

Разбирать композицию и правила третей;

Снимать портреты;

Правильно позировать и работать с моделями.

И также узнаете много полезных хитростей и тонкостей во время съёмки!

Как записаться:

по телефону:

8-952-051-56-53

8-800-201-07-79

или через соцсети:

VK: vk.com/skillfin39, Telegram: t.me/ANOSkillFin