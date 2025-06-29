«Июльский этюдник»: Музей искусств анонсировал мастер-классы на открытом воздухе

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Культура

Музей искусств в июле будет проводить творческие занятия на открытом воздухе (12+). Анонс размещен в сообществе учреждения ВКонтакте.

«Мастер-классы „Этюдник“ проходят у здания Музея — архитектурной жемчужины Калининграда. В центре внимания: детали фасада, живописные виды на Преголю и остров Канта, танец светомузыкального фонтана. Также гости пленэров пробуют себя в скетчинге на постоянной экспозиции Музея „Калининград-Кёнигсберг: мост над временем“», — рассказывают организаторы.

Занятия будут проходить каждую среду в 11:00 со 2 по 30 июля. Мастер-классы рассчитаны на подростковую аудиторию 12+ и взрослых. Уровень сложности — средний.

Необходимые материалы предоставляются организаторами. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter