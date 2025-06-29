«Июльский этюдник»: Музей искусств анонсировал мастер-классы на открытом воздухе

Музей искусств в июле будет проводить творческие занятия на открытом воздухе (12+). Анонс размещен в сообществе учреждения ВКонтакте.

«Мастер-классы „Этюдник“ проходят у здания Музея — архитектурной жемчужины Калининграда. В центре внимания: детали фасада, живописные виды на Преголю и остров Канта, танец светомузыкального фонтана. Также гости пленэров пробуют себя в скетчинге на постоянной экспозиции Музея „Калининград-Кёнигсберг: мост над временем“», — рассказывают организаторы.

Занятия будут проходить каждую среду в 11:00 со 2 по 30 июля. Мастер-классы рассчитаны на подростковую аудиторию 12+ и взрослых. Уровень сложности — средний.

Необходимые материалы предоставляются организаторами.