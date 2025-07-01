«Женщины барокко»: в Калининграде пройдет выставка из коллекции «Петергофа»

Во вторник, 8 июля, в Калининградском областном музее изобразительных искусств откроется выставка «Женщины барокко» (0+). Экспозиция «представит блистательный образ России XVIII века, времени правления великих российских императриц — от „дщери Петровой“ Елизаветы до Екатерины Великой». Об этом сообщила пресс-служба музея.

«В экспозиции представлено порядка 200 предметов из коллекции музея-заповедника „Петергоф“. Проект затронет темы мировоззрения, образования, развлечений, повседневной жизни, внешнего вида представителей „галантного“ и просвещенного века. Среди экспонатов — монументальные аллегорические полотна, портреты государынь и их окружения, выполненные первыми преподавателями недавно образованной Российской Академии художеств, предметы интерьера, включая непременный атрибут дворцовых церемоний — изысканный фарфор, изготовленный лучшими русскими и зарубежными мастерами», — говорится в анонсе.

Экспозиция будет действовать с 8 июля по 5 октября 2025 года.