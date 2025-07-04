Отдохнуть душой и потанцевать: концерт Алексея Петрухина и группы «Губерния»

Если идти на концерт, то на такой, чтобы не только отдохнуть душой, но и потанцевать. Алексей Петрухин и группа «Губерния» устроят именно такое выступление 21 июля в 19-00 в «Янтарь холле»!

Певец и композитор, многократный лауреат премии «Шансон года», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса» исполнит всеми любимые хиты и презентует новые песни !Яркая харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом!«Пластиночка», «А жизнь моя», «Клееночка», «А мы сядем за стол», «Любовь ты светлая», «Да, я русский», «Помоги мне, Господи!», «Запонки» — песни Алексея Петрухина. Тут и драйв рок-н-ролла, и душевность шансона, и зажигательность фолка. Алексею удалось воплотить все самые яркие идеи в своем авторском творчестве, раскрыв для зрителей не только исполнительский, но и композиторский талант. И 21 июля вы сможете услышать любимые песни в живом звуке в «Янтарь холле»!

Каждый концерт Алексея — это настоящий праздник русской музыки! Подарите вашим близким незабываемые впечатления и наслаждение! Билеты на концерт — отличная идея для подарка!



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