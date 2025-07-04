Логичность и изящество: в «Сигнале» пройдёт лекция об игре Го

В «Сигнале» 9 июля в 18:00 состоится лекция об истории и правилах игры Го (16+). Анонс размещен в сообществе арт-пространства ВКонтакте.

«Эта игра простотой своих правил превосходит шахматы, не уступая им богатством фантазии. Как говорил великий шахматист Эммануил Ласкер: «Правила Го так изящны, органичны и строго логичны, что если где-то во Вселенной существуют другие разумные формы жизни, они почти наверняка играют в Го», — рассказывают организаторы.

Лекцию проведёт Игорь Тычко — вице-президент Калининградской федерации Го, главный тренер сборной команды региона.