«Как не бояться архивов»: Дом китобоя анонсировал лекцию эксперта-генеалога

Во вторник, 15 июля в калининградском Доме китобоя состоится лекция «Как не бояться архивов» (12+). Автор — Алексей Святенький, генеалог, член Калининградского историко-родоведческого общества, эксперт генеалогического портала Familio. Об этом сообщает телеграм-канал музея.

«Встреча пройдёт в рамках цикла „Генеалогический детектив“, где мы разбираемся в методиках поиска предков и учимся составлять родословное древо. Итак, на лекции 15 июля мы обсудим, как правильно подавать запрос в архив, расскажем о видах российских архивов и их новых возможностях для пользователей», — говорится в анонсе.