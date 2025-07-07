«Как не бояться архивов»: Дом китобоя анонсировал лекцию эксперта-генеалога

Изображение предоставлено музеем «Дом китобоя»
Изображение предоставлено музеем «Дом китобоя»
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Во вторник, 15 июля в калининградском Доме китобоя состоится лекция «Как не бояться архивов» (12+). Автор — Алексей Святенький, генеалог, член Калининградского историко-родоведческого общества, эксперт генеалогического портала Familio. Об этом сообщает телеграм-канал музея.

«Встреча пройдёт в рамках цикла „Генеалогический детектив“, где мы разбираемся в методиках поиска предков и учимся составлять родословное древо. Итак, на лекции 15 июля мы обсудим, как правильно подавать запрос в архив, расскажем о видах российских архивов и их новых возможностях для пользователей», — говорится в анонсе.

Начало лекции в 18.30, адрес — пр-т Мира, 9. Вход — 300 р. Билеты можно приобрести насайте музея «Дом китобоя».

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