Институт урбанистики организовал семинары для жителей, заинтересованных в развитии районов

Изображение: пресс-служба Института прикладной урбанистики
Изображение: пресс-служба Института прикладной урбанистики
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Институт прикладной урбанистики запускает семинары для жителей Калининграда, заинтересованных в развитии районов (16+). Об этом сообщает пресс-служба института.

«Проблема простая: в городе не хватает мест, где жители могли бы встречаться, общаться, вместе что-то делать для своего района. Парки, скверы, дворы — всё это есть, но нет сообществ, которые бы за ними ухаживали и развивали. Поэтому всё лето будем проводить встречи-семинары в разных районах. Это не собрания с докладами, а живое общение с модерацией, где каждый сможет: познакомиться с соседями, которым тоже не всё равно; предложить свою идею для района; найти единомышленников для её реализации; получить помощь в создании ТОС (территориального общественного самоуправления)», — рассказывают в анонсе.

На семинарах участники смогут поделиться гипотезами, предложить свои идеи для решения тех или иных задач на районе, совместно сформировать инициативы.

Ознакомиться с местами проведения семинаров и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Проект запускается совместно с калининградской администрацией и министерством по муниципальному развитию города.

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