В Доме китобоя пройдёт лекция о причинах популярности арт-резиденций

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В среду, 16 июля, в Доме китобоя пройдёт лекция Жени Чайки «Арт-резиденции: причины популярности и ограничения» (16+). Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Поговорим о том, что такое резиденции, как они развиваются, к какому идеалу стремятся, почему всё большему количеству людей кажется, что им нужны резиденции, и о том, что на самом деле нужно знать, прежде чем связать свою жизнь с ними. Потому что, возможно, эта связь — навсегда», — пишут организаторы.

Уточняется, что лектор Женя Чайка — сооснователь и председатель Ассоциации арт-резиденций России, а также автор книги «Арт-резиденции. Как их готовить» (18+).

Начало лекции запланировано на 18:30. Вход — 300 руб. Билеты можно приобрести на сайте Дома китобоя.

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