В Музее изобразительных искусств пройдёт лекция об интерьере эпохи барокко

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В Музее изобразительных искусств в пятницу, 18 июля, состоится лекция «Интерьеры барокко» (6+). Методист по научно-просветительской работе Эдуард Иванков расскажет о мебели, посуде и убранстве эпохи «галантного века», когда «все пространство было пропитано идеями величия и грандиозности, а каждая деталь являлась шедевром искусства». Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Мы вспомним о шедеврах Петровского барокко, поговорим о новшествах в домах „зело именитых людей“, уточним, где в интерьере размещалась спальня и рабочий кабинет; узнаем, как „боролись“ с боязнью пустоты и чем украшали стены; выясним, какое значение имела „шпалера“ и „плафон“», — следует из анонса.

Начало мероприятия запланировано на 18:00. Стоимость билета на лекцию — 250 руб. Возможно бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко» (0+).

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