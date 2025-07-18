Скульптурам в Калининградском зоопарке устроили «банный день» (видео)

В Калининградском зоопарке устроили «банный день» для скульптур. Их мытьём занялись специалисты реставрационной мастерской «Наследие», сообщили в учреждении.

Все скульптуры необходимо мыть не реже одного-двух раз в год, особенно, если к ним имеют доступ люди, пояснили в зоопарке. Большое количество прикосновений увеличивает нагрузку на материал. «Именно поэтому более хрупкую и нежную „Девочку с оленёнком“ мы поставили так, чтобы только глазами смотреть, а руками — не трогать. По прошествии года после реставрации ей нужна небольшая помывка. А вот мальчику, львице и львятам с памятника Герману Клаассу пришлось „попенится“: с помощью щадящего моющего средства, губки, кисточки и воды реставраторы очистили изваяние от микроорганизмов, „птичьих приветов“ и прочих загрязнений», — говорится в сообщении.